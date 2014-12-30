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وكيل الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة يزور مهرجان اليوم العالمي للإعاقة

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وكيل الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة يزور مهرجان اليوم العالمي للإعاقة وكيل الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة يزور مهرجان اليوم العالمي للإعاقة

    زار الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة مهرجان اليوم العالمي للإعاقة 2014، والذي أقامه مكتب الإشراف النسائي الاجتماعي في نادي الوزارة.

وقد قام اليوسف بجولة في المعرض المصاحب والذي احتوى على العديد من الأركان ومنها ركن "حديقتي" حيث يقوم كل طفل بزرع شتلة من الورود ويتعلم كيفية سقايتها والعناية بها حيث تنمي لديه غريزة الرعاية والاهتمام، كذالك تنمي القدرات الحركية الدقيقة للطفل وركن "الاستثارات الحسية"، وأيضا ركن "التعلم بالحواس"، وتعتمد الفكرة على استثارة جميع حواس الطفل، وذلك عن طريق جذب انتباهه من خلال الأضواء.

كما تجول في ركن تدوير الخامات المستهلكة، وهو قائم على إعادة تدوير أي خامة تم استهلاكها بطريقة ممتعة وجذابة للأطفال كاستخدام ال c d التالف لعمل أشكال أسماك جذابة للأطفال، وتميز هذا الركن بالمتعة والحماس الظاهر على وجوه الأطفال والغرابة التي جذبت الأطفال وركن الأسر المنتجة.

كما اطلع على مسرح الطفل الذي تم من خلاله عرض العديد من الأنشطة الترفيهية ومسابقات ومسرحيات هادفة، وفي ختام زيارته شكر جميع المشاركين على جهودهم.

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