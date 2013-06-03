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مؤسس "أحفاد الصحابة" يهاجم مفتي الإخوان بعد تبريره تعيين شيعي بمنصب المأذون

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مؤسس "أحفاد الصحابة" يهاجم مفتي الإخوان بعد تبريره تعيين شيعي بمنصب المأذون مؤسس "أحفاد الصحابة" يهاجم مفتي الإخوان بعد تبريره تعيين شيعي بمنصب المأذون

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 3 دقائق

هاجم الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف "أحفاد الصحابة وآل البيت" والباحث في الشأن الشيعي وعضو حزب النور السلفي بالبحيرة، الدكتور عبدالرحمن البر، مفتي الإخوان، بسبب تبريره تعيين شيعي في منصب المأذون بمحافظة الدقهلية.

وقال مؤسس "أحفاد الصحابة"، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "مفتي الإخوان ما زال يتجشأ علينا بفتاويه وآخرها تبرير تعيين المأذون الشيعي، فتواه التي لم يقل بها أحد من أهل العلم في تبرير تولي شيعي في هذا المنصب، أن المأذونية عمل إداري".

وتابع رضوان: "صفات المأذون الشرعي هي نفسها صفات القاضي الشرعي، فهل يكون القاضي قاضيًا وهو على دين يخالف دين الإسلام كدين الشيعة، وأصل كلمة مأذون أي مأذون من القاضي أي أخذ الإذن من القاضي لانشغاله بأحكام القضاء عن التزويج، وإلا فالأصل أن القاضي هو من يزوج وأول شرط من شروط القاضي الشرعي ومن ثم من أذن له أن يكون مسلماً، والشيعي لا يكون شيعياً إلا بلعن وسب وتكفير أمنا عائشة رضي الله عنها، ومن يقول بذلك لا شك في كفره فضلاً عمن يقول بتحريف القرآن كما يقول الشيعة، ومن يقول بهذا القول لا شك في كفره".

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