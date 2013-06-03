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"الإقليمى للنقابات المستقلة" يدين إهدار المال العام على بدلات السفر

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"الإقليمى للنقابات المستقلة" يدين إهدار المال العام على بدلات السفر "الإقليمى للنقابات المستقلة" يدين إهدار المال العام على بدلات السفر

أعلن "الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة"، عن تكلفة سفر وفد المشارك فى مؤتمر العمل الدولى، الذى سيعقد فى جنيف الأسبوع الجارى، والتى قدرها بما يقرب من نصف مليون جنيه من أموال العمال.

وقال الاتحاد فى بيان له اليوم، إن مهمة الوفد هى الدفاع عن حكومة الإخوان المسلمين، وليس العمال، فى الوقت الذى لا يجد فيه عمال عدد من الشركات مرتباتهم، وتم تسريحهم فى الشوراع.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات مصر يرفض صرف الراتب التعويضى للعمال المفصولين من شركات الحناوى للمعسل- انكو ستيل- القاهرة للزيوت والصابون، وفى الوقت نفسه يصرف كل هذه الأموال للتجول فى جنيف.

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مصر 365

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