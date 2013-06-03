الجالية المصرية فى واشنطن تنظم أولى مؤتمرات حملة "تمرد" فى أمريكا

تنظم الجالية المصرية بولايات فيرجينيا وميريلاند والعاصمة واشنطن أولى مؤتمرات حملة تمرد بالولايات المتحدة يوم السبت المقبل، ويهدف المؤتمر إلى الاستماع لأراء أبناء الجالية حول "تمرد" وسبل تدعيمها.

بالإضافة لوضع خطة لتوسيع أنشطة وفعاليات الحملة فى أمريكا لجمع المزيد من الاستمارات والتواصل مع المصريين بالولايات المختلفة، فضلاً عن جمع التوقيعات على استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى.

ويشارك فى المؤتمر تحالف المصريين الأمريكيين ولجنتا حزبى الوفد والدستور بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المصريين المستقلين المقيمين بأمريكا.

وتمارس حملة تمرد أنشطتها خارج مصر تحت شعار "تمرد فى كل بقاع الأرض" حيث امتدت أنشطة وفعاليات الحملة إلى العديد من الدول الخليجية والأوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وفى أمريكا نجح أعضاء الحملة فى جمع توقيعات مئات المصريين على استمارة سحب الثقة من الرئيس مرسى من المصريين الذين تواصلوا مع الحملة عبر صفحتها على موقع "face book"، فيما تجاوز عدد التوقيعات الإلكترونية ١٥٠٠ توقيع.