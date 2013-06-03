"التصديرى للمفروشات" يطالب الرقابة الصناعية بسرعة إصدار قرار نسب الهالك والفاقد

أعلن المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية عن انتهاء المركز القومى للبحوث من وضع دراسة كاملة لتحديد معايير الهالك والفاقد بكل مرحلة من مراحل صناعات الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية تنفيذا لقرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإعادة النظر فى المعايير والقواعد المطبقة حاليا حتى تتوافق مع المعايير العالمية وأيضا مع الواقع العملى للصناعة المصرية.

وقال فى بيان له اليوم، إن المركز القومى قدم الدراسة إلى لجنة تعديل نسب الهالك والفاقد التى شكلها الوزير برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، لإحالتها إلى هيئة الرقابة الصناعية لإعداد القرار الخاص بنسب الهالك والفاقد الجديدة وفقا للدراسة التى تم إعدادها بعد زيارات ميدانية لمصانع القطاعين العام والخاص.

وطالب المجلس التصديرى بسرعة إصدار القرار الوزارى بالنسب الجديدة حلا للمشكلات التى تسببت فيها المعايير والنسب الحالية خاصة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

من ناحية أخرى، كشف سعيد أحمد عن ارتفاع صادرات قطاع المفروشات خلال الأربع أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 1.6 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 14%، لافتا إلى أن القطاع يمتلك القدرة على تحقيق طفرة كبيرة فى حجم الصادرات إذا تم التغلب على المشكلات التى تواجه الشركات والمصانع العاملة بالقطاع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن القاهرة ستشهد الخميس المقبل اجتماعات وفد من رابطة أصحاب الفنادق بمنطقة أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق مع أعضاء المجالس التصديرية للمفروشات والأثاث والصناعات الهندسية لبحث زيادة صادرات مصر من تجهيزات الفنادق التى تلقى طلب متزايد فى الإقليم بفضل عمليات التنمية العقارية الواسعة التى يشهدها، لافتا إلى أن المجلس سينظم زيارات للوفد العراقى لمصانع مصرية من المجالس الثلاثة.

وأضاف أن العراق يحتل المركز الثانى عشر من حيث أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، حيث حققت صادراتنا للسوق العراقية العام الماضى 3.507 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه عام 2011، لافتا إلى أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف خلال الفترة المقبلة فى ظل كثرة الزيارات المتبادلة من وفود رجال الأعمال من العراق ومصر.

من ناحية أخرى، دعا لإقامة معرض سنوى بمصر للحرف اليدوية من السجاد والأقمشة والمفروشات المنزلية، على أن يتم التعاون فى تنظيمه مع هيئة تنشيط السياحة باعتبار تلك الحرف من الحرف التراثية العريقة.

وطالب اجتماع المجلس بسرعة إلغاء رسم الحماية المفروض على الغزول المستوردة باعتبارها مستلزمات إنتاج تحتاجها الصناعات المصرية لزيادة تنافسية منتجاتنا خارجيا وداخليا خاصة وأن مصر تستحوذ على 3% فقط من حجم سوق المفروشات عالميا.

كما رحب المجلس بالاستثمارات السورية التى بدأت فى الانتقال للعمل بمصر، حيث أشار حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى إلى أن الصناعات الصغيرة يمكنها الاستفادة من الخبرات السورية وأيضا الأسواق التى تتعامل فى منتجات الغزل والمنسوجات السورية، مطالبا بالاستفادة من مهارة العامل السورى فى تدريب العمالة المصرية وصقل مهاراتها.

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