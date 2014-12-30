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توقعات سمير طنب لفيروز: تتصالح مع ابنها زياد

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توقعات سمير طنب لفيروز: تتصالح مع ابنها زياد توقعات سمير طنب لفيروز: تتصالح مع ابنها زياد

الإثنين 29-12-2014 23:44

بحسب موقع gate of lebanon، يُعتبر الدكتور سمير طنب العالم الفلكي الأوّل في لبنان، وصاحب أقوى موقع فلكي في الشرق الأوسط، إذ يزور الموقع المسمّى www.samirtonb.com ثلاثة ملايين شخص شهرياً. للرجل المتعدّد الاهتمامات 19 مؤلفاً في علم الفلك، وقد درس الفلك في جامعة بانكو (فرنسا- دوفيل)، وهو عضو في الاتحاد العالمي للفلكيين الفرنكوفونيين. ود. طنب هو في نفس الوقت ملحّن وعازف بيانو، ما يجعله الأكثر كفاءة لدرس شخصيّات وطوالع الفنانين، فماذا توقع لنجومنا:

فيروز ""

حفلاتها قليلة داخل لبنان وخارجه. لكنّ إطلالاتها مميزة. قد تغنّي أغنية جديدة سنة 2015 من كلمات وألحان أشخاص لم تتعاون معهم قبلاً. تتصالح مع ابنها زياد الرحباني، لإن لا بديل له بالنسبة لها كإبن وملحن ورفيق درب. تسعى إلى ابتكار أغنية جديدة من لون فيلمون وهبي، وتوفّق إلى ذلك. تشعر بأنّ الوقت يداهمها، والعمر غفلة، وتريد أن تقول كلمتها قبل أن تخسر صوتها بفعل التقدّم في السنّ.

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سيدتي

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