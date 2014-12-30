توقعات سمير طنب لملحم بركات: الحظ يعاكسه

بحسب موقع gate of lebanon، يُعتبر الدكتور سمير طنب العالم الفلكي الأوّل في لبنان، وصاحب أقوى موقع فلكي في الشرق الأوسط، إذ يزور الموقع المسمّى www.samirtonb.com ثلاثة ملايين شخص شهرياً. للرجل المتعدّد الاهتمامات 19 مؤلفاً في علم الفلك، وقد درس الفلك في جامعة بانكو (فرنسا- دوفيل)، وهو عضو في الاتحاد العالمي للفلكيين الفرنكوفونيين. ود. طنب هو في نفس الوقت ملحّن وعازف بيانو، ما يجعله الأكثر كفاءة لدرس شخصيّات وطوالع الفنانين، فماذا توقع لنجومنا:

ملحم بركات - برج الحمل

يشعر ببعض المضايقات النفسيّة الناتجة من شعوره بالروتين في حياته الشخصيّة والفنية. في رأسه أفكار وطموحات، منذ عدّة سنوات، في ظلّ حظّ يُعاكسه منذ سنوات. يظنّ أن تقدّم العمر يعمل ضدّ مصلحته وأنّ الفنانين الشبّان ينافسونه في ما يقدّمون للناس. عامه الفني في التلحين إلى تراجع، وهو يرفض التلحين لفنانين عاديين، ويُفضّل الاحتفاظ بالألحان الجيّدة لنفسه. مصاريفه تزداد، ومداخيله تقلّ، والفلك ينصحه بتنظيم نفسه أكثر وبضبط انفعالاته، وأن يضع فيتو على عدد من صغار الوسائل الإعلامية التي لا تبغي مصلحة الفنان، بل السبق الصحافيّ. أسفاره قليلة، وقد يُناسبه تغيير نمط ألحانه أو الغناء لملحّنين جدد.