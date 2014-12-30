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توقعات سمير طنب لنجوى كرم: لا زواج قريب

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توقعات سمير طنب لنجوى كرم: لا زواج قريب توقعات سمير طنب لنجوى كرم: لا زواج قريب

الثلاثاء 30-12-2014 00:09

بحسب موقع gate of lebanon، يُعتبر الدكتور سمير طنب العالم الفلكي الأوّل في لبنان، وصاحب أقوى موقع فلكي في الشرق الأوسط، إذ يزور الموقع المسمّى www.samirtonb.com ثلاثة ملايين شخص شهرياً. للرجل المتعدّد الاهتمامات 19 مؤلفاً في علم الفلك، وقد درس الفلك في جامعة بانكو (فرنسا- دوفيل)، وهو عضو في الاتحاد العالمي للفلكيين الفرنكوفونيين. ود. طنب هو في نفس الوقت ملحّن وعازف بيانو، ما يجعله الأكثر كفاءة لدرس شخصيّات وطوالع الفنانين، فماذا توقع لنجومنا:

نجوى كرم-

فنانة ذكية وموهوبة على السواء. محظوظة في الفنّ، ولكنها غير محظوظة في الحبّ والزواج. احتمال زواجها من جديد يبدو مستبعداً، بالرغم من حاجتها النفسية والعاطفية إلى الارتباط. تبدو واثقة من نفسها ومن قدرتها على الاستمرار لوقت طويل. وهي استوحت بعض مبادىء النجاح من الفنّانة الراحلة صباح، فهي لا تخشى التقدّم في العمر شخصياً وفنياً، لأنها مستقلّة فكرياً ومادياً. أمّا تجاه الحبّ فهي "عايزة ومستغنية". تُحاول تجديد أسلوبها الفني، لكنها تبقى ضمن لونها الغنائيّ الذي صارت أسيرته. تجد نفسها أيضاً في مجال لجان التحكيم، لأنّ ذلك يؤمّن لها الظهور الإعلامي والقدرة المادية الضرورية للاستمرار لأجل المواجهة في المنافسة الشرسة بين الفنانات.

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سيدتي

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