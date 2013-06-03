عميد تجارة القاهرة بندوة "كايرو دار": "طالب التعليم المفتوح لازم يغير معتقداته"

قال الدكتور سعيد الضو، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من التخصصات التى يتيحها برنامج التعليم المفتوح بكلية التجارة غير موجودة بالكلية العادية والتى من بينها "التسويق، التمويل، محاسبة مالية، محاسبة تكاليف وغيرها"، مضيفا أن الأصوات التى تنادى بإلغاء التعليم المفتوح ليست فى صالح خريجى التعليم المفتوح، كما أنها ليست فى خدمة المجتمع، فنوعية الطالب خريج التعليم المفتوح أكثر تخصص من طالب الكلية العادى.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، خلال ندوة "مستقبل التعليم المفتوح رؤية التحديات والحلول"، والتى استضافها موقع "كايرو دار" مساء أمس وأدارها محمد توفيق رئيس تحرير الموقع، ومحمد البديوى رئيس قسم التعليم، أن خريج التعليم المفتوح من الممكن أن يكون خريجا متميزا بشرط أن يطبق المنهج المنصوص عليه فى نظام التعليم المفتوح، لافتا إلى أن طالب التعليم المفتوح لديه معتقدات خطأ بأن ما درس له هو الامتحان، وأضاف قائلا: "لازم الطالب يتغير عشان التعليم المفتوح يمشى على التراك الصحيح وأن يغير الطالب معتقداته ويتحمل جزءا من العبء ويفهم معنى التعليم المفتوح".

وأكد الضو، أن التطوير فى التعليم المفتوح مستمر ولم يقتصر على برامج دراسات ما قبل التخرج، فظهرت الدراسات العليا فى التعليم المفتوح بما يواكب البيئة المحيطة، لافتا إلى أن التطوير يسير بشكل أسرع من الكليات النظامية.

وعن خطط التطوير فى برنامج التعليم المفتوح بكلية التجارة فى الفترة المقبلة، أشار الضو، إلى أنه من بداية السنة القادمة سيتم تطبيق برنامج الساعات المعتمدة فى ضوء الإمكانيات المتاحة وبرامج الدراسة، بالإضافة إلى تبنى إدارة الكلية بالتنسيق مع الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، أخذ أماكن للطلاب فى أرض "بين السرايات" لتقليل عدد المجموعات وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

ولفت عميد تجارة القاهرة، إلى أن عدد الطلاب فى كلية التجارة بجامعة القاهرة ببرنامج التعليم المفتوح تمثل 55 ألف طالب فى حين يبلغ عدد الطلاب فى كلية التجارة 42 ألف طالب.

شارك فى الندوة، كل من الدكتور عادل مبروك مستشار رئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والدكتور عبد الحميد أبو ناعم مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والدكتور سعيد الضو عميد كلية التجارة، والدكتور بطرس حافظ بطرس عميد كلية رياض الأطفال، والدكتور الحسين محمد عبد المنعم وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رأفت وكيل كلية دار العلوم لشئون التعليم والطلاب.