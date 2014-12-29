بالفيديو - الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة الـ15 من الدوري المصري

انتهت مباريات الجولة الـ15 بعد إقامة 9 مباريات مع تأجيل مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بسبب وفاة يوسف محيي لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري. ويرصد FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة الـ15.

المصري يهدي الصدارة للزمالك، المقاصة ضحية خروج الأهلي من عنق الاتحاد، وستانلي يعبر بدجلة من أمام سموحة.

شهدت الجولة أقل معدل تهديفي في عمر المسابقة هذا الموسم برصيد 14 هدف، وكان الأسبوع الـ11 هو الأقل تهديفيا برصيد 16 هدف.

وتم تسجيل أهداف الجولة الـ15 عن طريق 7 لاعبين سددوا بالقدم اليمنى، وخمس رأسيات، وهدفين بالقدم اليسرى.

أفضل هدف

انطلاقة ممتازة من ستانلي أوهاويتشي مهاجم وادي دجلة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع، راوغ مدافع سموحة بشكل رائع وسدد بيسراه في المقص الأيمن لمرمى محمد صبحي.

وبهدف النيجيري ارتفع رصيد دجلة للنقطة 28 في المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري المصري.

أفضل لاعب

أيضا من نصيب ستانلي أوهاويتشي، اللاعب النيجيري يقدم أداء مميزا مع وادي دجلة هذا الموسم.

الاعب صاحب الـ24 عاما هو هداف دجلة برصيد 4 أهداف، وقاد النيجيري فريقه للفوز على سموحة بهدفين بعد أن كان دجلة متأخرا حتى الدقيقة 87 من عمر المباراة.

عدل ستانلي النتيجة في الدقيقة 87 ، مهاب سعيد سدد بقدمه اليسرى الكرة، فحولت مسارها اتجاه ستانلي، والنيجيري وضعها برأسية في شباك سموحة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع سجل الهدف الثاني الرائع ليعلن عن فوز دجلة على سموحة.

أفضل صدة

على الرغم من خسارة سموحة أمام دجلة، إلا ان لقطة أفضل صدة كانت من نصيب محمد صبحي حارس الفريق السكندري.

الشوط الأول من المباراة والساعة تشير للدقيقة 33، سموحة متقدم بهدف عن طريق المهاجم عبد العزيز يوسف...

انطلق حسام عرفات من الناحية اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم مرر لمهاب سعيد، والأخير سددها قوية لكن تألق محمد صبحي وتصدى للكرة بشكل جيد.

أفضل إنقاذ

كانت من نصيب مدافع الأسيوطي محمود رمضان، ونجم مباراة الأسيوطي والمقاولون العرب.

المدافع صاحب الـ28 عاما سجل هدف تقدم الأسيوطي على ذئاب الجبل، عن طريق رأسية حولها في شباك أبو السعود.

الدقيقة 62 عمر جمال أرسل عرضية من خلف دفاعات الأسيوطي، تصل لطاهر محمد في الناحية اليمنى، مررها للسيد عبد العال، والأخير سددها في المرمى، لكن المدافع محمود رمضان وضع قدمه في الكرة وارتطمت في العارضة وضاعت فرصة تقدم المقاولون.

أغرب فرصة

جون أنطوي مرر برأسه الكرة لمحمد زيكا، وضعته في مواجهة الحارس من منتصف الملعب.

انطلق زيكا بالكرة حتى وصل لمنطة الجزاء ثم سدد على يمين الحارس لتخرج الكرة خارج الملعب بشكل غريب.

وانتهت المباراة لصالح الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، ليقفز الدراويش للمركز السادس برصيد 22 نقطة.

فريق الأسبوع

وادي دجلة هزم سموحة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليرتفع رصيده للنقطة 28 في المركز الثالث تحت قيادة المدير الفني حمادة صدقي.

حمادة صدقي هو أفضل مدير فني في الجولة الـ15 إن لم يكن في الدوري المصري هذا الموسم، والفوز في تلك المباراة أمام سموحة فريقه السابق الذي استغنى عن خدماته بالطبع له مذاق أخر.

دجلة حتى الدقيقة 88 مهزوم بهدف دون رد، حتى سجل ستانلي هدف التعادل وعزز بهدف الفوز في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

أطرف لقطة

الدقيقة 42 والأهلي متقدم بهدف على مصر للمقاصة، هاني سعيد أرسل عرضية رائعة لأحمد السيد مدافع الأهلي السابق.

أحمد السيد هرب من الرقابة وسدد برأسه كرة رائعة، لكن في الاتجاه المعاكس للمرمى، ربما اعتقد انه لازال يلعب في صفوف الشياطين!!

لقطة الجولة

بعد تسجيل مؤمن زكريا هدف الزمالك الأول أمام دمنهور، أظهرت كاميرا المباراة جماهير الزمالك وهي تشجع فريقها بحماس فوق الأسطح والبيوت.