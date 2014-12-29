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انفجار محل لبيع الألعاب النارية بالعاصمة الليبية طرابلس

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انفجار محل لبيع الألعاب النارية بالعاصمة الليبية طرابلس انفجار محل لبيع الألعاب النارية بالعاصمة الليبية طرابلس

تفجير بطرابلس – ارشيفية

أدى انفجار محل لبيع الألعاب النارية بشارع الرشيد بالعاصمة الليبية بطرابلس مساء اليوم إلى إصابات متفاوتة الخطورة لعدد من المواطنين، وحدوث أضرار مادية جسيمة بالشقق السكنية، والمحلات التجارية.

وقال مصدر أمني ، إن الانفجار وقع بمحل لبيع الألعاب النارية نتيجة مشاجرة حدثت بالمكان تم خلالها إطلاق رصاص ما أدى إلى اشتعال النيران بالمحل وانتقالها إلى الشقق السكنية بأعلى المحل، والمحلات التجارية المحاذية له، إضافة إلى الخيم المؤقتة الخاصة ببيع الملابس.

وأضاف أن سيارت الإسعاف قامت بنقل المصابين فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتقوم الآن بمحاولات للحد من انتشار النيران بباقي المحلات.

يذكر أن شارع الرشيد هو أحد أكبر الأسواق الشعبية بطرابلس التي تشهد ازدحاما للباعة والمتسوقين سواء في المحلات التجارية به أو الباعة المتجولين.

أ ش أ

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