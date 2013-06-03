محافظة أسيوط تشدد الرقابة على محطات تمويل السولار

شدد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية والتموينية على محطات التمويل والأماكن المحتمل تهريب المواد البترولية المدعمة منها وضبط المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنبيه على جميع الإدارات بحظر صرف أى كميات من السولار فى جراكن مع تكثيف الحملات التموينية من خلال مفتشى التموين بصفة مستمرة بكل المحطات والإدارات التابعة لها..

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة بمعاونة كافة الأجهزة التموينية والرقابية والتنفيذية لحل أزمة السولار التى تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام والتى لا ترجع إلى نقص الكميات.

وأوضح مجدى سليم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن أسيوط تشهد مثل أى محافظة على مستوى الجمهورية أزمة فى السولار رغم أن الكميات المنصرفة من السولار والتى تبلغ حصة المحافظة منها مليون و200 ألف لتر يومياً هى نفس الكميات، لم يطرأ عليها أى نقصان وأن الأرصدة هى نفس الأرصدة فى الأيام العادية ويتم توزيعها على محطات التمويل بصفة يومية لكن سوء سلوكيات بعض المستهلكين ولجوئهم إلى تخزين المنتج كما أن عجز المنتج فى المحافظات المجاورة، خاصة المنيا وسوهاج يؤثر بشكل كبير على نقص المنتج فى أسيوط وذلك للجوء أصحاب سيارات النقل والتريلات الضخمة إلى تمويل سياراتهم من أسيوط وهو ما ينتج عنه تكدس وزحام شديد كل ذلك يتسبب فى حدوث فجوة انعكست آثارها على المستهلك فى بعض المراكز والقرى وأدى إلى ازدحام شديد على بيع المنتج.