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محكمة باكستانية تعلق أمر احتجاز العقل المدبر لهجمات مومباي

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ذكر مسؤولون باكستانيون أن محكمة علقت الإثنين، أمرا ظل بمقتضاه العقل المدبر لهجمات مومباي الإرهابية عام 2008 رهن الاحتجاز أثناء سير محاكمته.

وهذه الخطوة من قبل المحكمة العليا في إسلام آباد هي الجولة الأحدث في جدل حول إطلاق سراح "زكي الرحمن لاخفي"، قائد جماعة "عسكر طيبة" المحظورة، بكفالة، وهو المتهم بالتخطيط للهجمات التي أسفرت عن مقتل 166شخصا.

واعتقل "لاخفي" عام 2009، وبدأ في المثول أمام المحكمة، إلى جانب 6 آخرين، بتهمة التخطيط والمساعدة في تنفيذ الهجوم.

وكانت محكمة تنظر قضايا الإرهاب قضت بإطلاق سراح "لاخفي" بكفالة بقيمة 5 آلاف دولار في 18 ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي دفعه محاموه، لكن
>السلطات الباكستانية أمرت مجددا باعتقاله بموجب قوانين تستهدف الحفاظ على النظام العام.

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