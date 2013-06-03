تكريم الحاصلين على برونزية بطولة قبرص للملاكمة من أبناء بورسعيد

يكرم غدا الثلاثاء اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، الحاصلين على الميدالية البرونزية فى بطولة قبرص الدولية للملاكمة من أبناء بورسعيد، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.

وقال الحكم الدولى البورسعيدى – أشرف عريف – الذى رافق البعثة وحكّم فى البطولة، لـ – اليوم السابع – إن اللاعبين الذين حصلوا على الميدليات هم، محمود عزت وزن 91 ك تقيل برونزى – محمد شحاتة 64 ك وسط برونزى – عمرو أحمد 60 خفيف.

وأشار إلى أن البطولة أقيمت بمدينة ليماسول، وشارك فيها عشر دول " ألمانيا، بلجيكا، أسبانيا، الهند، الملاديف، الجزائر، لبنان، مصر، قبرص، اليونان " موضحا أن الاتحاد القبرصى للملاكمة منحه دبلومة فى التحكيم الدولى، وكانت البعثة برئاسة محمد عبد الرحمن رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة، ورافقهم الكابتن محمد تومة نائب رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة، ونائب رئيس حكام أفريقيا.