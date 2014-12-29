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بالفيديو.. ضبط إخوانى متهم فى واقعة قتل قبل هروبه بجواز سفر مزور‎

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بالفيديو.. ضبط إخوانى متهم فى واقعة قتل قبل هروبه بجواز سفر مزور‎ بالفيديو.. ضبط إخوانى متهم فى واقعة قتل قبل هروبه بجواز سفر مزور‎

صرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى أنه إستمراراً لمواصلة الجهود الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية والإرهابية الصادر بشأنها أوامر بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية .. والمتورطة فى إرتكاب الحوادث الإرهابية والجنائية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية إعتزام الإخوانى عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد متولى ، سن 42 ، المتهم بإغتيال المواطن  محمد نجل المستشار محمود السيد المورالى  ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 18137/2014 لجنة العمليات النوعية بمدينة المنصورة بمغادرة البلاد بجواز سفر مزور عبر ميناء برج العرب الجوى.

وتم التنسيق مع إدارة جوازات مطار برج العرب حيث ضبط المذكور حال تقدمه للسفر لإحدى الدول العربية بجواز سفر مزور بإسم ” حسنى محمد عبد المقصود ” .

يشار إلى سابقة ضبط ” المعتز بالله محمد غانم ” المتهم بعملية الرصد فى واقعة الإغتيال .

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