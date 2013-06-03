الحملة الشعبية لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء تجدد دعوتها بالإسكندرية

جددت الحملة الشعبية لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء، دعوتها لكافة أبناء الإسكندرية لمقاطعة تسديد فواتير الكهرباء، احتجاجا على انقطاعها المستمر.

وقال إيهاب القسطاوى منسق الحملة ومنسق حملة تغيير بالإسكندرية، نرجو تضامن الجميع على عدم دفع فواتير الكهرباء، حيث إن فى كلتا الحالتين سواء بالدفع أو الامتناع، هناك الانقطاع المتكرر للكهرباء.

كان أهالى منطقة سيدى بشر وميامى، قد قاموا بقطع طريق شارع جمال عبد الناصر أمام مستشفى جيهان عصر اليوم، وذلك احتجاجا على اﻻنقطاع المتكرر للكهرباء، وكذلك المياه منذ 4 أيام من المنطقة.