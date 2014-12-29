أنغامي تكشف عن الأغنيات العشرة الأكثر استماعاً لعام 2014 وإليسا تتفوّق

حقّقت خدمة أنغامي خلال العام 2014 انتشاراً واسعاً، وازدادت ثقة مستخدميها بها. وخلال هذا العام، أصدر عدد كبير من النجوم جديدهم، وكانت أنغامي السبّاقة إلى تقديم بعض أغنياتهم أولاً وحصرياً, لتكشف وقبل نهاية العام عن الفنان والأغنية الأكثر استماعاً خلال العام 2014، ولتحتلّ إليسا المركز الأوّل دون منازع، ولتكتسح قائمة الأغنيات العربية الأكثر استماعاً لعام 2014 باحتلالها ثلاث مراتب من أصل عشرة مع أغنياتها: لو, يا مرايتي وحالة حبّ.

وضمن القائمة نفسها، برز النجم المغربي الشاب سعد المجرّد الذي لمع نجمه في السنوات الماضية مع أغنيته "إنتِ باغية واحد" ليصدر في الـ2014 "إنتِ" ولتحتلّ المرتبة الثانية لكونها الأكثر طلباً واستماعاً على أنغامي. أما النجم حسين الجسمي وأغنيته "بشرة خير" التي شكّلت ظاهرة مصرية وعربية, ورقص على أنغامها كلّ من سمعها فاحتلّت المرتبة الرابعة. وإلى المرتبة الخامسة التي احتلّها النجم السعودي اسماعيل مبارك بأغنيته "شوق", وإلى المرتبة السادسة مع النجم السوري حسين الديك وأغنيته "غيرك ما بختار" التي كرّست نجوميته ورفعت من أسهمه في سوق الحفلات, ليحتلّ المرتبة السابعة النجم وائل جسّار بأغنيته "بعدك بتحبّو", ولتنال أغنية "مشاعر" من ألبوم شيرين عبد الوهاب الأخير المرتبة السابعة, ولتكتفي نانسي عجرم بالمرتبة الثامنة مع أغنيتها "مش فارقة كتير".

وإليكم القائمة كاملة وبالترتيب:

1- "لو" لإليسا في المرتبة الأولى.

2- "إنتِ" لسعد المجرّد.

3- "يا مرايتي" لإليسا.

4- "بُشرة خير" لحسين الجسمي.

5- "شوق" لاسماعيل مبارك.

6- "غيرِك ما بختار" لحسين الديك.

7- "بعدّك بتحبّو" لوائل جسّار.

8- "مشاعر" لشيرين عبد الوهاب.

9- "مش فارقة كتير" لنانسي عجرم.

10- "حالة حبّ" لإليسا.

أما بالنسبة للأغاني الأجنبية العالمية, فاحتلّت أغنية الشاب خالد C'est la vie القائمة كأكثر الأغنيات العالمية استماعاً على خدمة أنغامي، متقدّمة على أبرز إصدارات النجوم العالميين، وجاءت القائمة كاملة على الشكل التالي:

1- C'est la vie للشاب خالد.

2- The Monster لريهانا وإيمينيم.

3- Shake it off لتايلور سويفت.

4- Don t tell 'Em لـJeremih.

5- Bang Bang لـ jessie J.

6- Animals لـ Maroon 5.

7- Black Widow لـ Iggy azalea ft. Rita Ora.

8- Problem لـAriana Grande ft. Iggy Azalea.

9- Happy لـPharrel Williams.

10- La La La لـShakira ft. Carlinhos Brown