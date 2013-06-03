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صحيفة روسية: موسكو تنتج قذائف صاروخية من نوع "ناشاب" لصالح الأردن

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صحيفة روسية: موسكو تنتج قذائف صاروخية من نوع "ناشاب" لصالح الأردن صحيفة روسية: موسكو تنتج قذائف صاروخية من نوع "ناشاب" لصالح الأردن

ذكرت صحيفة "لينتا" الروسية، اليوم الاثنين، أنه بدأ اختبار القذائف الصاروخية الجديدة "ناشاب" من إنتاج الشركة الروسية "بازلت" بتكليف من الجانب الأردنى وحضر الاختبار الملك "عبدالله الثانى".

وأضافت الصحيفة، أن الاختبار تم بنجاح وحصل على إعجاب الملك الأردنى، الأمر الذى دفع الحضور إلى التصفيق الحار.

وأشارت "ليتتا" إلى أن الأردن اتفقت مع روسيا لتصدير قنابل يدوية، مؤكدة أن روسيا والأردن وقعوا عقدا لتطوير RPG-32 فى عام 2006، وفى عام 2008 شركة "بازلت" قدمت نموذجاً أولياً لقاذفة قنابل جديدة، بالإضافة لسلاح يمكن إطلاق عيارات الذخيرة 72 و 105 ملليمتر، والإطلاق يصل مداه إلى 700 متر، واختراق الدروع - 1000 ملليمتر و 650 ملليمتر.
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