ستة قتلى و38 جريحا فى اشتباكات فى شمال لبنان

ارتفعت حصيلة القتلى فى الاشتباكات التى تجددت ليل أمس، بين سنة وعلويين على خلفية النزاع السورى فى طرابلس فى شمال لبنان إلى ستة، بحسب ما ذكر مصدر أمنى لوكالة فرانس برس اليوم.

وقال المصدر إن "الاشتباكات تجددت مساء الأحد بين منطقتى باب التبانة ذات الغالبية السنية وجبل محسن ذات الغالبية العلوية واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، واستمرت بتقطع حتى صباح اليوم، ما تسبب بمقتل شخص فى باب التبانة وجرح 21 آخرين من المنطقتين".

ومنذ صباح اليوم، قتل خمسة أشخاص آخرين فى مناطق سنية، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 38. وأوضح المصدر أن الاشتباكات هدأت على المحاور، وأن القتلى والجرحى يسقطون برصاص القنص. وكانت الاشتباكات هدأت منذ أسبوع بعد جولة من العنف أوقعت 31 قتيلا وأكثر من مائتى جريح.

فى صيدا فى جنوب لبنان، تعرض رجل دين سنى متعاطف مع حزب الله الشيعى لإطلاق نار صباح اليوم من دون أن يصاب بأذى. وروى الشيخ ماهر حمود، إمام مسجد القدس فى صيدا، لصحفيين أن شخصين أحدهما مقنع، أطلقا "بين 15 الى 20 طلقة من سلاح رشاش باتجاهى من داخل سيارة فجرا أثناء توجهى سيرا على الأقدام إلى المسجد لأداء صلاة الفجر". وقال حمود إن مرافقيه الثلاثة ردوا على إطلاق النار، ففر المسلحون، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن السيارة مسروقة.