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"حركة الشباب" الصومالية تعرض "رهينتين" قالت إنهما كينيان

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"حركة الشباب" الصومالية تعرض "رهينتين" قالت إنهما كينيان "حركة الشباب" الصومالية تعرض "رهينتين" قالت إنهما كينيان

عرض مقاتلو حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتطرفة أمام الصوماليين رهينتين قالوا إنهم أسروهما الشهر الماضى خلال توغل داخل الأراضى الكينية، على ما أفاد شهود اليوم.

وقال على معلم الذى كان شاهدا على ما حدث الأحد أن "مئات الأشخاص قدموا لمشاهدة رهينتين قالت حركة الشباب إنهما كينيان" فى بلدة جيليب فى منطقة جوبا السفلى، فى جنوب الصومال الذى تسيطر عليه حركة الشباب.

وأضاف شاهد آخر يدعى عبد الرحمن عيسى أن "الرجلين كانا يبدوان محبطين" مؤكدا أن الشباب عرضوا أيضا بنادق وذخيرة قالوا أنهم استحوذوا عليها خلال توغلهم فى كينيا.

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مصر 365