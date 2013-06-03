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مباشر بالفيديو – نيمار في كامب نو

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مباشر بالفيديو – نيمار في كامب نو مباشر بالفيديو – نيمار في كامب نو

دخل نيمار دا سيلفا إلى أرض ملعب كامب نو لأول مرة لتحية جماهير برشلونة في يوم تقديمه.

وقع نيمار دا سيلفا على عقود انضمامه لبرشلونة رسميا لمدة خمسة مواسم مقبلة بعد اجتيازه الكشف الطبي.

أعلن برشلونة اجتياز صفقته الجديدة نيمار دا سيلفا للكشف الطبي الذي وقع عليه يوم الإثنين.

يجري نيمار دا سيلفا صفقة برشلونة الجديدة الكشف الطبي داخل جدران النادي الكتالوني تمهيدا لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

نيمار (21 عاما) قد انتقل حديثا لصفوف برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي في صفقة مثيرة للجدل وسط محاولات غريمه اللدود، ريال مدريد الإسباني، الحصول على خدمات اللاعب أيضا.

ووصل نيمار إلى معقل برشلونة لإجراء الكشف الطبي، في انتظار حفل استقبال كبير في ملعب كامب نو بحضور الجماهير.

في حين بدأت جماهير برشلونة في التوافد على ملعب كامب نو انتظارا لوصول نيمار.

ويتابع FilGoal.com مع زواره تفاصيل يوم نيمار الأول في برشلونة.

لمشاهدة وصول نيمار إلى مطار برشلونة، اضغط هنا

لمشاهدة فيديو وصول اللاعب إلى مقر النادي، اضغط هنا

لمشاهدة احتفاء جماهير برشلونة بنيمار أمام مقر النادي، اضغط هنا

لمشاهدة لحظات توقيع الكشف الطبي على نيمار، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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