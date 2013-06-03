تصريحات مورينيو في فترته الأولى مع تشيلسي .. كلمات أم لكمات

يعيد FilGoal.com نشر أهم تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو خلال فترة توليه الأولى لتدريب تشيلسي والذي كان وقت رحيله عن الزرق في سبتمبر 2007.

إذ يحرص المدربون على حضور المؤتمرات الصحفية لتوجيه كلمات لمشجعيهم ومنافسيهم على السواء، إلا أن جوزيه مورينيو دأب على توجيه لكمات للجميع منذ حضوره إلى إنجلترا في عام 2004 لتدريب نادي تشيلسي.

FilGoal.com يستعرض التصريحات العشرة الأبرز للمدرب البرتغالي المثير للجدل بعد رحيله عن الزرق بشكل مفاجئ.

1- "تشيلسي يمتلك لاعبين ممتازين، وأعتذر إذا كنت سأبدو مغرورا، ولكنه يمتلك الآن مدربا ممتازا أيضا".

مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده تشيلسي لتقديمه لوسائل الإعلام بعد توقيع العقد في صيف 2004.

2- "الجميع ينتظر ألا يفوز تشيلسي في كل مباراة يلعبها. يوما ما سنسقط وأعتقد أن هذا اليوم سيصبح عطلة رسمية في البلاد ولكننا مستعدين لهذا جيدا".

مورينيو مندهش من هبوط شعبية فريقه على الرغم من فوزه المتتالي ومنافسته على كل البطولات التي يخوضها الفريق.

3- "هل تقصد أننا لسنا مسليين ولا نثير إعجاب المشاهدين؟ لا أهتم بذلك طالما نفوز بمبارياتنا"

يحاول مورينيو توضيح فلسلفته الكروية، وربما يشرح لنفسه أيضا سر العداء الجماهيري تجاه تشيلسي.

4- "نعم ننافس على كل البطولات التي نلعب فيها ولكن ليس بسبب الموقف المالي للنادي، وإنما بسبب جهدي وعملي الدائم".

المدرب البرتغالي غاضب ممن يشككون في قدراته، ويرجعون تفوق تشيلسي إلى الحساب المفتوح الذي رصده الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي لصالح الفريق.

5- "أظن أن كل شخص يجب أن يحب عائلته، وعمله، وأفراد الفريق الذي يعمل فيه .. فإذا كان لا يحب زوجته فليطلقها، وإذا كان لا يحب أبنائه فهو ليس آدميا وعليه الانتحار، وإذا كان لا يحب وظيفته فليغيرها على الفور".

إنها الحياة، وفقا للفيلسوف مورينيو.

6– "عندما أبلغ عامي الـ60 وأكون قد أمضيت 20 موسما من التدريب في الدوري الإنجليزي وأحظى باحترام الجميع، ربما ستكون لدي السلطة لتعنيف الناس بكلمات تجعلهم يرتجفون أمامي".

مورينيو يشير إلى أن السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد المخضرم يحظى باستثناءات ما لدى مسؤولي الكرة في إنجلترا.

7- "أظن أنه أحد هؤلاء المتلصصين الذين يتمتعون بمراقبة الآخرين. ثمة أشخاص يمتلكون تلسكوبا عملاقا في منازلهم كي يتلصصوا على العائلات المجاورة لهم، فهو لا يتحدث إلى عن تشيلسي".

الهجوم هذه المرة على الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال اللندني بعد تصريحات للأخير عن "جيرانهم" تشيلسي.

8- "مكاليلي لا يُعامل كلاعبي الكرة .. مكاليلي يُعامل كالعبيد".

فرنسي آخر لم يسلم من لسان مورينيو, الذي انتقد ريمون دومينيك مدرب فرنسا بسبب إجباره كلود ميكاليلي لاعب تشيلسي على العودة لتمثيل منتخب الديوك.

9- "إذا حاول مساعدتي في تدريب الفريق، سنحتل المركز الأخير في الدوري .. وإذا حاولت مساعدته في إدارة الشؤون المالية للنادي، سنفلس حتما".

إحدى محاولات مورينيو لإخبار أبراموفيتش بأن تدخله في التفاصيل الفنية ليس مرحبا به .. ولكن يبدو أن الملياردير الروسي شعر بأن هذه المحاولة ينقصها اللباقة.

10- "هناك طريقتان فقط أترك بإحدهما تشيلسي. الأولى ستكون في عام 2010 عندما ينتهي عقدي ويقرر النادي ألا يمدد التعاقد معي، والثانية هي أن تقيلني الإدارة قبل هذا التاريخ، ولكنني لن أن أقرر الرحيل عن تشيلسي من تلقاء نفسي، لن أتصرف هكذا تجاه المشجعين".

عفوا مورينيو، في أي عام نحن؟