هام جداً : مكياج خاص لصور "السيلفي"!

أصبحت "السيلفي" من أكثر الصور انتشاراً في عالم التواصل الاجتماعي. وهي تحظى بنسبة مشاهدة عالية، لا سيما صور "السيلفي" للنجمات. وبما أن هذه الصورة غالباً ما ترتكز على الوجه وتفاصيله فلا بد من تطبيق مكياج مناسب لها. بعد متابعة صور "السيلفي"، لاحظنا أخطاء شائعة في المكياج تؤثر سلباً على جمال الوجه. إليك 7 نصائح أساسية لمكياج مناسب لصورة "السيلفي".

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الحصول على وجه مشرق:

يعتبر تأسيس البشرة من الخطوات الأهم في تطبيق المكياج، لما له من دور في جعل بشرتك مشرقة. وبالنسبة لصورة "السيلفي"، لا يمكنك إهمال هذه المرحلة من المكياج؛ كي لا تبدو عيوب الوجه واضحة. ننصحك باستخدام المرطب قبل تطبيق المكياج؛ للحفاظ على نعومة بشرتك وتماسك المكياج بشكل أفضل.

الابتعاد عن اللون الأسود في تحديد العيون:

من المعروف أن اللون الأسود يجعل العينين تبدوان أصغر. لذلك، فإذا كنت تريدين الحصول على صورة "سيلفي" بعيون لافتة، ننصحك باستخدام الألوان الفاتحة التي تبرز عينيك وتجعلهما تبدوان أكبر.

لا تهملي بلسم الشفاه:

إذا كنت تضعين أحمر الشفاه عند التقاط "السيلفي"، أنت بحاجة لتطبيق مرهم قبل اللون لإعداد الشفاه؛ إذ أن الكاميرا ستلتقط نظرة واضحة وستبرز الجفاف، ولكنّ بلسم الشفاه يمكن أن يخلصك من هذه المشكلة ويحافظ على جمال شفاهك في الصورة.

ضرورة إخفاء العيوب تحت العين:

تتضح الهالات السوداء في صورة "السيلفي"، وتحديداً عند انعكاس الضوء. لذلك، من الضروري وضع الكونسيلر وتسليط الضوء على عظام الوجنتين. ننصحك باستخدام ظل الكونسيلر الذي يكون أخف بدرجة من لون بشرتك.

وضع الماسكرا على الرموش السفلى والعليا:

إذا كنت تريدين أن تبرزي عينيك عند التقاط "السيلفي"، فأنت بحاجة إلى وضع الماسكرا على رموشك العليا والرموش السفلى. هذا ما يلفت الانتباه إلى عينيك ويجعلهما تبدوان أكثر كثافة. ضعي طبقة واحدة من الماسكرا على الرموش السفلى وطبقتين على العليا لرموش مثالية.

لا تستخدمي الماسكرا الفاتحة:

يجب عليك استخدام الماسكارا السوداء الداكنة لرموش دراماتيكية؛ إذ تظهر أكثر على الكاميرا خلافاً للألوان الفاتحة. تأكدي من أن الماسكرا تغطي كافة الرموش من الجذور إلى رأس الشعرة، كي تحافظي على نظرة طبيعية وينعكس لون عينيك بشكل واضح في الصورة.

اختاري بودرة الخدود المناسبة:

بودرة الخدود أساسية لرفع الوجنتين وتأمين الإشراق اللازم لصورة الوجه. يمكنك استخدام بودرة الخدود البرونزية التي تناسب كل أنواع البشرة، شرط أن يكون البرونزي أغمق بدرجتين من لون بشرتك كي تبدو طبيعية.

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