بلاغ من مرضى بالفشل الكلوى يتهم المسئولين بمستشفى نجع حمادى بالإهمال

تقدم 7 أشخاص مصابين بالفشل الكلوي، بالبلاغ رقم 8001 إدارى نجع حمادى، ضد المسؤولين بمستشفى نجع حمادي العام، بتهم الإهمال وعدم حصولهم على العلاج الخاص بالفشل الكلوى.

وقررت النيابة العامة، برئاسة أحمد شيخون وكيل النيابة، تكليف مفتش الصحة بالانتقال الفوري للمستشفى ومعاينة وحدة الغسيل الكلوي وتحديد كفاءة الأجهزة ومدى توافرها، واستيفاء أوراق المسؤولين المشكو في حقهم على وجه السرعة.

كما قررت النيابة تكليف مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي بتشكيل لجنة لبيان مدى توافر شروط الشفافية لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى و أستدعاء الطبيب المسؤول عن وحدة الغسيل الكلوي لسؤاله عن الواقعة.