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المؤتمر المصرى الأوروبى بتخصيص جلسات عن المشاكل النفسية فى العلاقات الزوجية

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المؤتمر المصرى الأوروبى بتخصيص جلسات عن المشاكل النفسية فى العلاقات الزوجية المؤتمر المصرى الأوروبى بتخصيص جلسات عن المشاكل النفسية فى العلاقات الزوجية

عقد المؤتمر المصرى الأوروبى الأول بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 30 : 31 مايو بحضور15 أستاذا من إنجلترا وفرنسا والنرويج وإيطاليا وأمريكا واليابان.

وصرح الدكتور سراج زكريا أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب قصر العينى ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر شارك فيه عدد من الخبراء الأجانب فى زراعة الكبد وأورام الكبد وفيروس بى وسى ودهون الكبد.

كما ناقش الحديث فى تشخيص الجهاز الهضمى بالمناظير وتحدث الخبراء من إنجلترا عن ارتجاع الحمضى من المعدة إلى المرىء.

وكذلك البكتيريا الحلزونية التى تساعد فى حدوث قرحة الإثنى عشر.
> كذلك الوسائل الحديثة لعلاج حويصلة البنكرياس وانسداد القناة المرارية وأمراض وتقرحات القولون وجراحات السمنة المفرطة حيث تناول الحضور السمنة المفرطة والعمليات المتبعة لإنقاص الوزن كذلك تشخيص وعلاج أمراض السكر والنساء والتوليد.

أفرد المؤتمر جلسات خاصة للسيدات تتعلق بمشاكل البشرة، والمشاكل النفسية فى العلاقات الزوجية وتحضير الأطعمة وطرق الإتيكيت ومشاركة المرأة فى النشاط الاجتماعى وقام المؤتمر بدعوة 30 طبيبا شابا من الباطنة والجهاز الهضمى والنساء والتوليد وقام أحد الخبراء الإيطاليين بمناقشة طريقة زرع قوقعة الأذن وهو موضوع يهم الكثير من الأطفال المصريين وتمت دعوة أطباء من جنوب سيناء لحضور المؤتمر بالمجان.

يذكر أنه قد أقيم عدة ورش عمل على هامش المؤتمر لتدريب الأطباء على المناظير مع الفريق الإنجليزى والجمعية الأوربية للمناظير والجهاز الهضمى.

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مصر 365