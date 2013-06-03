دراسة: الأطفال الفقراء أكثر تعرضا للعنف فى ألمانيا

كشفت دراسة حديثة، أن نحو 25% من الأطفال والمراهقين فى ألمانيا يتعرضون للعنف فى الحياة اليومية.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الأطفال تعرضا للعنف البدنى هم المنحدرون من عائلات فقيرة.

وأظهرت الدراسة التى نشرت نتائجها اليوم الاثنين أن 32% من الأطفال قالوا إنهم يتعرضون للضرب كثيرا أو أحيانا. وذكر بعضهم أنه كثيرا ما يترك الضرب بقعا زرقاء على جسدهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال المنحدرين من عائلات ذات وضع اجتماعى أفضل نادرا ما يتعرضون للعنف الجسدى.

أجرى الدراسة خبراء من جامعة "بيلفيلد" الألمانية بتكليف من مؤسسة "بيبانتن" لدعم الأطفال.

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