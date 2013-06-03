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فرع جديد فى الطب يهتم بالأساليب المختلفة للتدريس

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فرع جديد فى الطب يهتم بالأساليب المختلفة للتدريس فرع جديد فى الطب يهتم بالأساليب المختلفة للتدريس

صرح الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب، بأنه تم إشهار الجمعية العربية للتعليم والتدريب الطبى، وتضم الجمعية نخبه من أستاذة كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة والمهتمين بفرع جديد من العلوم الطبية يعرف باسم التعليم الطبى، وقد تم إدخال هذا الفرع كقسم مستقل فى بعض كليات الطب المصرية.

وسيتم إضافته لبقية الجامعات المصرية، وأشار إلى أن هذا الفرع سيهتم بالطرق والأساليب المختلفة للتدريس والعلوم الطبية، للمشتغلين بها، وكذلك كيفية التدريب المستمر لهم، من أجل الرقى بمستوياتهم، كما يهتم بتعريف العلوم الطبية لغير المشتغلين بها وتنمية الثقافة الطبية والصحية لدى الفئات المختلفة، وستبدأ الجمعية عملها بسلسلة من الندوات العامة والمؤتمرات المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
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