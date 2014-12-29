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وصول 27500 طن بضائع لميناء الأدبية بالسويس

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وصول 27500 طن بضائع لميناء الأدبية بالسويس وصول 27500 طن بضائع لميناء الأدبية بالسويس

أرشيفية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانى البحر الأحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ترست 1 و على متنها 1154 رأس جمال حية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويغادر الميناء اليوم السفينة ارك فوراوردر وعلى متنها 110 شاحنة متجهة إلى ضبا.

 وأضاف فى تصريحات صحفية  أن ميناء السخنة يشهد اليوم مغادرة السفينة ايفير سمارات و على متنها 1350 حاوية بوزن 27500 طن بضائع.

 تستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة السياحية بيرلين و على متنها 250 سائح قادمة من الغردقة و العبارة القاهرة و على متنها 230 راكب و 30 سيارة كما يغادر الميناء السفينة نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 60 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 60 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 538 راكب و 12 سيارة و 20 شاحنة.

 يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة بريدج و على متنها 51 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 354 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 12 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 184 راكب و 42 شاحنة.

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