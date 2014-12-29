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بالأرقام - محمد هاني البديل الأنسب في الأهلي لباسم علي

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قدم محمد هاني ظهير الأهلي الشاب أداء مميزا في مواجهة للمقاصة التي فاز بها الفريق الأحمر 1-0 في الجولة الـ15 من الدوري يوم الأحد.

ولعب هاني أساسيا لشغل موقع باسم علي المصاب والذي سيتمد غيابه شهرا، وبعد أن لعب شريف عبد الفضيل في موقعه في الخسارة القاسية من الاتحاد السكندري 4-1.

وتثبت الأرقام أن هاني كان على قدر ثقة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وقدم مباراة رائعة دفاعيا وهجوميا.

تحركات محمد هاني:

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دفاعيا، استخلص هاني الكرة من بين أقدام لاعبي المقاصة 20 مرة، وهي النسبة الأعلى في الأهلي بعد سعد الدين سمير.

ولكنه في المقابل، كان أكثر من فقد الكرة بين لاعبي الأهلي.

وبلغت نسبة تمريرات الظهير الشاب الصحيحة 68%، وذلك لأنه كان أكثر من مرر الكرة في الأهلي بعد ثنائي الوسط حسام غالي وحسام عاشور.

وهجوميا، أرسل هاني 7 عرضيات لزملائه، خرج منها 3 بشكل صحيح.

وصنع فرصتين محققتين للتهديف.

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