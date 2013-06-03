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بالصور| المياه تغرق شوارع المدن الألمانية بعد فيضان نهر الدانوب في بافاريا

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بالصور| المياه تغرق شوارع المدن الألمانية بعد فيضان نهر الدانوب في بافاريا بالصور| المياه تغرق شوارع المدن الألمانية بعد فيضان نهر الدانوب في بافاريا

كتب : أ ف ب منذ 10 دقائق

تسببت الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على العديد من دول أوروبا في سقوط أربعة قتلى وفقدان ثمانية وإجلاء المئات من منازلهم، كما أعلنت السلطات المحلية أمس.

واضطرت السلطات في كل من ألمانيا والنمسا وتشيكيا إلى استدعاء وحدات من الجيش؛ للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعدما بلغت نسبة المتساقطات مستويات قياسية في بعض المناطق.

وفاض نهر الدانوب الغزير في بافاريا، في حين أعلنت حالة الإنذار من الفيضانات في عشرات المدن الواقعة في منطقة شاسعة في وسط أوروبا.

وفي ألمانيا والنمسا وتشيكيا قطعت مئات الطرق وخطوط السكك الحديد، في حين أعلنت مساء الأحد حالة الطوارئ في عموم أنحاء بوهيميا، القسم الغربي من جمهورية تشيكيا، وكذلك أيضا في ألمانيا.

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