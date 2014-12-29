توقيع برتوكول تعاون بين مصر للطيران للسياحة وبنك القاهرة

وقعت شركة مصر للطيران للسياحة “الكرنك والأسواق الحرة” بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة بحضور الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، حيث يتم استفادة عملاء شركة مصر للطيران من هذا البرتوكول في برامجهم السياحية ورحلاتهم الدولية والداخلية الشاملة تذاكر السفر والإقامة من بطاقات البنك الائتمانية، وأنظمة التقسيط المختلقة التي يقدمها البنك.

وصرح عادل صالح رئيس الشركة بأن الشركة لا تدخر جهدا في التعاون مع كافة الجهات والشركات الكبرى في تقديم خدمة متكاملة لعملائها، وأن هذا التعاون مع بنك القاهرة سيمكن الشركة من توفير المزيد من المزايا للعملاء وسيجذب شريحة أكبر لكل من الشركة الوطنية وبنك القاهرة، خاصة وأنه يأتي متزامنا مع مشاركة مصر للطيران في مبادرة “مصر في قلوبنا”، التي تتم حاليا بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتقديم رحلات مخفضة للجمهور شاملة تذاكر السفر والإقامة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، فضلا عن رحلات اليوم الواحد التي تنظمها شركة “الكرنك” لزيارة معالم مصر السياحية.

ومن جانبه، قال منير الزاهد “إن البنك هو أحد البنوك الوطنية التي تعمل دائما على تقديم خدمات بنكية جديدة تساعد على تطوير السوق المصرفية في مصر، واضعا احتياجات عملائه من أهم الأولويات، مؤكدا أنه من خلال هذا البرتوكول يتم تحقيق هدف قومي من مساعدة شريحة كبيرة من الجمهور، خاصة فئة الشباب على زيارة المدن السياحية في مصر.

وقال رئيس شركة “الكرنك” صلاح هاشم “إن توقيت توقيع هذا البرتوكول يأتي متزامنا مع اجازات رأس السنة ونصف العام الدراسي، مما سيتيح فرصة كبيرة للحصول على برامج سياحية بتسهيلات في السداد وأنظمة أقساط مختلفة، خاصة وأن هذا البرتوكول يعد الثاني من نوعه بعد برتوكول بنك المصرف المتحد، ويجري التعاون مع بنوك أخرى لتقديم مزايا أكبر لعملاء مصر للطيران وهذه البنوك.

أ ش أ