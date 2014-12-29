بالصور.. “تعليم جنوب سيناء” يحتفل بالمولد النبوي ومولد المسيح‎

تحتفل مدارس طور سيناء، بتزامن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وميلاد السيد المسيح، حيث يوافق المولد النبوى الشريف 3 يناير2015 م، وعيد ميلاد المسيح 7 يناير 2015م.

بدأ الاحتفال في طابور الصباح بمدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسى، بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، وحشد من أولياء الأمور، ومجلس الأمناء، بإذاعة مدرسية تناولت المولد النبوى الشريف وميلاد المسيح نقلتها على الهواء إذاعة جنوب سيناء.

وقال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ان مدرسة نجيب محفوظ لن تفوت الفرصة بالاحتفال بتعانق عيد المولد النبوى الشريف وميلاد السيد المسيح لتضرب مثلا فى المحبة والسلام والوحدة الوطنية التى تعم ربوع سيناء ومصر، وأشاد بالمدرسين والطلاب الذين نظموا هذا الاحتفال، وكرم رجال الدين وأولياء الأمور المتعاونين مع المدرسة والمدرسين والطلاب المتفوقين.

وأشار ابراهيم الفقى مدير المدرسة، ان المدرسة لم تفوت الفرصة للاحتفال بتلك المناسبة العزيزة بتزامن عيد المولد النبوى مع عيد ميلاد المسيح.

وقال الشيخ محمد الفخرانى رئيس جمعية “الماهر بالقرآن” ان رسولنا الكريم اوصانا خيرا بالمسحيين وأهل الذمة مشيرا الى ان الجميع مسلمين ومسيحيين يشهدوا بأنه” لا اله إلا الله” والكل يدعوا للمحبة والسلام.

وأضاف القس مينا سعد لاوندى راعى كنيسة النبى موسى ومارى جرجس بطور سيناء ان السيد المسيح يدعونا للمحبة ليس فقط فيما بينا بل لاعدائنا وللذين يسيئون الينا لتعم المحبة والسلام ربوع الدنيا، وأشاد بالدعوة للاحتفال بالمولدين المولد النبوى الشريف ومولد السيد المسيح.