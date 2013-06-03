وزير خارجية رومانيا يزور مصر بعد غد

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

صرح ميخائيل ستفيان دينو، المسؤول الإعلامي والسياسي بالسفارة الرومانية بالقاهرة بأن وزير خارجية رومانيا تيتوس كولارتين سيبدأ زيارته لمصر بعد غد الأربعاء، والتي ستستمر لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري محمد كامل عمرو حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال ستفيان، إن كولارتين سيسلم خلال لقائه مع الرئيس محمد مرسي رسالة من الرئيس الروماني ترايان باسيسكو، مشيرا إلى أن كولارتين سيجري مباحثات مع عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي حول سبل تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا وتنفيذ مشروعات خاصة في المجال الزراعي.

وأضاف أن وزير خارجية رومانيا سيعقد لقاء خلال زيارته للقاهرة مع المعارضة في مصر، فضلاً عن إجراء مباحثات مع الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية حول التطورات في المنطقة العربية وعلى رأسها الملف السوري.

محمد سويلم