أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

وزير خارجية رومانيا يزور مصر بعد غد

Google+ Print
وزير خارجية رومانيا يزور مصر بعد غد وزير خارجية رومانيا يزور مصر بعد غد

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

صرح ميخائيل ستفيان دينو، المسؤول الإعلامي والسياسي بالسفارة الرومانية بالقاهرة بأن وزير خارجية رومانيا تيتوس كولارتين سيبدأ زيارته لمصر بعد غد الأربعاء، والتي ستستمر لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري محمد كامل عمرو حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال ستفيان، إن كولارتين سيسلم خلال لقائه مع الرئيس محمد مرسي رسالة من الرئيس الروماني ترايان باسيسكو، مشيرا إلى أن كولارتين سيجري مباحثات مع عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي حول سبل تعزيز التعاون بين ورومانيا وتنفيذ مشروعات خاصة في المجال الزراعي.

وأضاف أن وزير خارجية رومانيا سيعقد لقاء خلال زيارته للقاهرة مع المعارضة في مصر، فضلاً عن إجراء مباحثات مع الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية حول التطورات في المنطقة العربية وعلى رأسها الملف السوري.

محمد سويلم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر