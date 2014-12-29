مصرع أمين شرطة بالمنوفية بعد اقتحام سائق لحملة مرورية بالطريق الزراعي

لقى أمين شرطة بإدارة مرور المنوفية مصرعه، صباح اليوم الإثنين، بعد إصطدام سيارة نقل ثقيل به أثر قيام سائق باقتحام حملة مرورية” رادار” بالطريق الزراعى السريع القاهرة الاسكندرية أمام قرية مصطاى مركز قويسنا محافظة المنوفية مما ادى لمصرعه فى الحال و تم نقل المتوفى الى المستشفى.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بقيام حملة رادار بالطريق الزراعى السريع بقرية مصطاى مركز قويسنا وبرفقتهما امين شرطة احمد فؤاد سرحان ٣٥ سنة وحال استيقافهما سيارة نقل بمقطورة غربية قيادة سعيد حافظ ٤٠ سنة اقتحمت السيارة مكان الحملة واصطدمت به مما اسفر عن مصرعه فى الحال ،وتم نقله الى مستشفى بركة السبع .

كما اصطدمت السيارة السالف ذكرها بسيارة نقل مقطورة قيادة محمد ذكى واصيب بكدمات بالقدم اليمنى وتم نقله الى المستشفى، تم تحرير محضر ٤٧ احوال قويسنا لسنة ٢٠١٤ وجارى العرض على النيابة.