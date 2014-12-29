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80 % نسبة الإشغالات السياحية بالعين السخنة في احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

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80 % نسبة الإشغالات السياحية بالعين السخنة في احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد 80 % نسبة الإشغالات السياحية بالعين السخنة في احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

أرشيفية

قال محمد جودة، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، إن نسبة الاشغالات بالقرى السياحية بالعين السخنة والإقبال المتوقع خلال احتفالات رأس السنه وعيد الميلاد المجيد سوف يبلغ 80 % وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بنسب الأشغالات بالسخنة خلال الأشهر الماضية .

وتابع مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس – فى تصريحات صحفية – أنه قام بجولة نهاية الأسبوع الماضي على معظم القري السياحية بالسخنة للتأكد من الأوضاع ونسب الاشغالات وتبين أنه لا توجد اى مشاكل والأوضاع مستقر ، موضحا أن برودة الجو والتغيرات بالطقس وصلت نسبة الأشغالات بالقري خلال النصف الاول من شهر ديسمبر 50 % فقط.

كانت نسبة الاشغالات بالعين السخنة كانت بلغت 100 % فى عيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم وعيد الفطر.

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