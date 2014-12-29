ضبط 115 هارب من أحكام قضائية و2 فرد خرطوش بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية، أمس، من ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية ومخالفات مرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، اخطاراً بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية في ضبط 4 من الخارجين عن القانون ، و12 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 قضايا تموينية متنوعة، و2 فرد خرطوش، و2 سلاح أبيض، و115 هارب من تنفيذ أحكام قضائية.

تم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.