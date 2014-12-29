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بالصور.. محافظ الأقصر يكرم سائح بلجيكي ويهديه درع المحافظة‎

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بالصور.. محافظ الأقصر يكرم سائح بلجيكي ويهديه درع المحافظة‎ بالصور.. محافظ الأقصر يكرم سائح بلجيكي ويهديه درع المحافظة‎

تكريم السائح البلجيكي

استقبل اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، السائح البلجيكي “كون هلريت” وأسرته، خلال زيارته لمدينة الأقصر لقضاء 3 ليالي وزيارة مختلف المعالم الأثرية بالمدينة.

رحب محافظ الأقصر بالسائح البلجيكي، مشيداً بدوره الكبير الداعم للسياحة فى عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع أصدقائه، والتأكيد لهم بأن دعائم الأمن والاستقرار بمصر متوافران أكثر من اى بلد أخر، لافتاً إلى ما تقوم به المحافظة من أجل تحويلها إلى مدينة خضراء بحلول 2020.

وتحدث “كون هلريت” عن أنه شعر جمال الأقصر وأمنها خلال تجواله وأسرته داخل المعالم الأثرية وشوارعها، ولمس المعاملة الودودة لأبنائها التي تأتى دائماً مرحبة للسائح مستعدة لاستقباله.

وأهدى اللواء طارق سعد الدين، درع المدينة للسائح البلجيكي وأسرته كتكريم لهم لدورهم الرائد في توثيق الروابط بين الشعوب ودعمهم الكبير للسياحة بمصر ومدنها السياحية.

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