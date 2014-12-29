مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 25 ألفًا و378 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الأحكام وشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ ٢٥ ألفا و ٣٧٨ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٢٨٥ حكما جنائيا ، ١١ ألفا و٩٧٩ حكم حبس جزئيا ، و ألفين و١٤٢ حكم حبس مستأنفا، و٨ آلاف و٤٨٧ حكما بالغرامات وألفين ٤٨٥ مخالفة.

وقد اتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

أ ش أ