طريقة عمل فطائرالبريوش

يعتبر البريوش من أفضل العجائن التي يمكن استخدامها لتحضير الحلويات او الفطائر المحشوة. وتتميز هذه العجينة بسهولة تحضيرها وطعمها المميز تقدم إليك "سيدتي.نت" المقادير وطريقة التحضير

المقادير:

250 جرام دقيق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة

4 ملعقة كبيرة زبدة في حرارة الغرفة.

2 حبة بيض.

توت مجفف أو فراولة للتزيين.

كريمة محفوقة للتزيين

طريقة التحضير:

1.توضع جميع المكونات الجافة معا وتُخلط جيدا ثم توزع الزبدة اللينة وع الخلط جيدا.

2. يُخفق البيض مع القليل من الفانيليا ثم يُضاف لخليط الدقيق ويُعجن المزيج جيدا لمدة 15 دقيقة ثم تترك في مكان دافئ لمدة ساعة .

3. ثم تُقطع على هيئة كرات صغيرة (20 جرام لكل واحدة) ثم تُفرد على سطح طاولة وتُشكل على حسب الرغبة ثم يُضاف حبة توت مجفف لكل واحدة وتترك في صينية الخيز لمدة 20 دقيقة ثم يُدهن الوجه بالقليل من الكريمة ثم تُخبز في فرن ساخن مسبقا على 170 وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي .

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