محافظ القليوبية: ٨٠% من القرى محرومة.. ويجب التدقيق في اختيار النواب

طالب المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، المواطنين بأن يتحروا الدقة عند اختيار أعضاء مجلس النواب، والمجالس المحلية، باعتبارهما يلعبان الدور الأهم في عرض مشاكل واحتياجات الناس بكل شفافية وحيادية ويضمنان وصول الحقوق لأصحابها.

وأكد المحافظ خلال لقائه بعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، الأحد، لمناقشة المشاكل التي تعاني منها بعض قرى مركز طوخ للعمل على حلها وإدراجها ضمن خطة المحافظة على ضرورة

>تجنب إختيار المرشحين أصحاب المصالح الشخصية لعودة دور المجالس المحلية.

كما تناول المحافظ معهم دورهم في توعية المواطنين بالحفاظ على الأراضي الأرض الزراعية لأن البناء الأرض الزراعية من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر وتهدد ثروتها القومية معربا عن امتناعه وعدم نيته مجرد التفكير في التصالح على البناء الأراضي الزراعية كما أنه لا تهاون في تنفيذ القانون ومساءلة المخالفين وفرض أقصي العقوبات تجاه تلك الجريمة التي يرتكبها بعض من لهم مصالح شخصية.

وأضاف المحافظ انه يعمل بكل ما لديه من قوة لتحسين أوضاع القري ودخول كل قرى المحافظة ضمن خطة المحافظة في الصرف الصحي معترفا أنه هناك أكثر من 80 % من القرى محرومين من مشاريع الصرف الصحي وإهمال الطرق ولكنه يسعى لإدراجها في أقرب وقت ممكن وأنه وبالتعاون مع جامعة بنها يدرس إنشاء محطات صرف صحي (كومباكت) وهي محطات نموذجية بسيطة التكلفة ولا تحتاج لأرض واسعة لإنشائها ووافق على مخاطبة الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي لإدراج مجموعة من قرى مركز ومدينة طوخ في الخطة الحالية للمحافظة للصرف الصحي ومن ضمنها نامول وسنهرة وكفر الحصافة ومنصورة نامول.