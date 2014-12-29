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مصرع مفتش تموين في انقلاب سيارة على طريق «سيوة-مطروح»

  • مصر
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لقي مفتش تموين مصرعه، في انقلاب سيارة بالكيلو 110 على طريق «سيوة- مطروح»، دائرة قسم شرطة سيوة، في مطروح.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم «7638 ج ه ف»، التابعه لإدارة تموين مطروح قيادة محمد حسن السيد، بإدارة مقيم بالكيلو 4 في مطروح، على الطريق، في الاتجاه إلى مطروح، انفجر الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى إلى انحراف السيارة، وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع هاني عدلي سليم، 54 سنة، مفتش تموين بإدارة تموين مطروح، مقيم بالكيلو 4 بمطروح، وإصابة قائد السيارة، و2 من مفتشي التموين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام للعلاج والتحفظ على جثة المتوفي، بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

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