السيسي: سنسلم الشباب 500 سيارة نقل ثلاجة للحوم والفاكهة خلال 45 يومًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تبذل جهدا كبيرًا لدعم الشباب، بخلاف المشروعات الكبري، مضيفا: «نحن نقيم ٢٨ كوبري على مزلقانات القطارات، وستنتهى خلال ٦ شهور، وسنسلم قريباً ما يقرب من ألف تاكسى مجهزة بالعدادات والغاز، كمرحلة أولى في القاهرة والمدن الكبرى، مقابل سحب السيارات القديمة مع هامش نقدى بسيط، أيضا سنسلم الشباب ٥٠٠ سيارة نقل ثلاجة حمولة ٧ أطنان خلال ٤٥ يوماً، تستخدم لنقل اللحوم والخضر والفاكهة، وأيضا كمنافذ موازية متنقلة توزع اللحوم والخضراوات بأسعار مناسبة، أيضا سنوزع ٣ آلاف فدان من أراضى مزرعة الأمل بالإسماعيلية».

وكشف السيسي، عن أنه يتم التفكير في إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية، وسيتم تشكيله قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، حتى يأخذ وضعه الطبيعي، وتصل رؤيته لكل الناس، كما سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء مجلس تخصصي للتنمية الاقتصادية تابع للرئاسة .

وأكد الرئيس في حوار مع رؤساء تحرير صحف «الأهرام، والجمهورية، والأخبار»، على ضرورة استمرار سياق الوعي الجمعي والتكاتف والمثابرة في العمل من أجل تحقيق الأهداف القومية للأمة المصرية، مشيرا إلى أن الشعب المصري لا يعرف التذبذب أو التردد أو الإحباط، بل إنه يسير على خط واحد.