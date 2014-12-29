إندونسيا: الطائرة الماليزية المفقودة على الأرجح في قاع البحر

أعلن رئيس الوكالة الوطنية الاندونيسية للبحث والإنقاذ، الاثنين، أن طائرة شركة «اير ايجيا» التي اقلعت، الأحد، من اندونيسيا متجهه إلى سنغافورة وهي تقل 162 شخصا موجودة على الأرجح «في قعر البحر».

وقال بامبانغ سوليستيو، في مؤتمر صحفي: «استنادا إلى المعلومات التي في حوزتنا وتقييم مفاده أن مكان التحطم المفترض هو البحر، فإن الفرضية هي أن الطائرة في قعر البحر، إنه انطباع أولي قد يتطور مع تقييم نتائج عمليات البحث».

وأوضح أن اندونيسيا لا تملك «الأدوات» المطلوبة على غرار غواصات ضرورية لسحب الطائرة من قعر البحر، لكنها ستطلب مساعدة دول أخرى عند الحاجة.

وأضاف «سوليستيو»: «كوننا نفتقر إلى التكنولوجيا، عملت بالتنسيق مع وزير خارجيتنا للاستعانة (بوسائل) من بلدان أخرى عرضت المساعدة، والمقصود بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة».

واستؤنفت عمليات البحث عن الطائرة في بحر جاوا فجر الاثنين بعد تعليقها مساء الأحد، مع حلول الظلام.

وأرسلت سنغافورة وماليزيا واستراليا طائرات وسفنا لمساعدة اندونيسيا في هذه العمليات التي تتركز في بحر جاوا، كما ابدت الولايات المتحدة استعدادها للمساعدة.