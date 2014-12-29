بالفيديو.. مفيدة شيحة لرجل يطلب الزواج بـ 4 سيدات على الهواء: «بلا خيبة»

أحرجت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، على قناة «سي بي سي» شخص أرسل سؤالا للبرنامج، طلب الزواج من 4 سيدات.

وقالت «شيحة»: «المفروض يتجوز 4 بإمارة أيه لمؤاخذة يتجوز 4، أه ذكرت في الدين لكن لازم يبقى لها أسباب، مش لما ييجي يتجوز يتجوز 4 مرة واحدة».

وأضافت: «لو فيه أسباب زي زوجتك مريضة، كده يعني، وبعدين بلا خيبة أنت عارف تشيل واحدة لما تشيل اثنين وثلاثة».

وأوضحت: «مشكلة الراجل الشرقي، ينظر للمرأة على أنها (كراسي وكرافتة)»، مضيفة: «الست مش بتحب تغير، الست كائن بيحب الشخص، معندهاش أغير واحد أو اثنين».