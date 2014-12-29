شمس: "أحلام شمتت بي عندما كنت مريضة"

صرحت الفنانة شمس لإحدى المواقع الإلكترونية أنها كانت تعاني من مرض سرطان المخ، وأنها خضعت لعلاج الكرتيزون لمدة عامين.

وقالت شمس إن الأطباء توقعوا لها أن تعيش أسبوعاً واحداً فقط،وأنها كانت مهددة بالشلل والعمى، موضحةً أن الكرتيزون هو سبب زيادة وزنها.

وخلال الحديث، أشارت شمس إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام شمتت بمرضها، ما سبب لها ألاماً نفسية كبيرة.

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