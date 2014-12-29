شبكة أمريكية : ادلاء نحو 36 % من الناخبين باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الكرواتية

أفادت اخر التقارير الاخبارية الواردة من زغرب الليلة بان نحو 36 فى المائة من الناخبين قد شاركوا فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى جرت اليوم فى كرواتيا ، وذلك من اجمالى عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 6ر3 مليون شخص .

وذكرت شبكة ” ايه بى سي نيوز” الاخبارية الامريكية ان النتائج الاولية الصادرة عن القائمين على الانتخابات افادت بتقديم الرئيس الحالى ايفو يوزيبوفيتش – الذى يحظى بدعم حكومة يسار الوسط – بفارق ضئيل على منافسته مرشحة المعارضة كوليندا جرابر كيتارفيتش ، فيما حصل مرشحان اخران على مراكز متأخرة للغاية .

ويتوقع المحللون اجراء جولة اعادة خلال أسبوعين ، وذلك لحسم نتائج الانتخابات الرئاسية فى كرواتيا ، وذلك فى حالة عدم حصول ايا من المرشحين المتقدمين على اكثر من خمسين فى المائة من الاصوات.

واشارت الشبكة الامريكية الى ان منصب الرئاسة فى كرواتيا يعتبر من المناصب الشرفية ، غير ان الانتخابات الرئاسية تعتبر بمثابة اختبار لحكومة يسار الوسط التى تواجه انتقادات شديدة نظرا لتردى ادائها الاقتصادى رغم مرور اكثر من عام على انضمامها الى الاتحاد الاوربى.

تجدر الاشارة الى ان اقتصاد كرواتيا يعتبر واحدا من اضعف اقتصاديات اوربا حيث تبلغ نسبة البطالة نحو عشرين فى المائة ،فيما تعيش البلاد فى حالة ركود للعام السادس على التوالى.

> أ ش أ