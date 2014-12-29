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وقف متحدث شرطة فيرجسون بأمريكا بعد وصفه نصب «براون» التذكاري بـ«كوم قمامة»

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قالت مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية إنه تم وقف المتحدث باسم إدارة الشرطة في فيرجسون عن العمل دون مرتب بعد اعترافه بأنه أشار إلى نصب تذكاري لشاب أعزل قتل برصاص الشرطة بوصفه «كومة قمامة».

وبعد إصراره على تحريف ما نقل عنه قال الضابط تيموثي زول، بعد إنه أدلى بهذا التعليق لمراسل لصحيفة واشنطن بوست، اتصل به الجمعة بشأن تقارير قالت إن قائد سيارة داس على الورود والعلامات التي وضعت تكريما لمايكل براون (18 عاما).

ونقل عن «زول» قوله في تقرير الصحيفة الجمعة: «لا أعرف أن جريمة وقعت، ولكن كومة قمامة في وسط الشارع؟ تقوم واشنطن بوست بالاتصال بي بشأن ذلك؟.

وقالت مدينة «فيرجسون» في بيان السبت إن «زول» أقر بأنه ضلل رؤساءه

عندما نفى في باديء الأمر إدلائه بهذه التصريح، وتم إعطاء «زول» اجازة عن العمل غير مدفوعة الأجر في الوقت الذي تبدأ فيه «إجراءات تأديبية» لم يتم الكشف عنها.

وقال البيان إن «مدينة فيرجسون تريد التشديد على أن هذه التصريحات السلبية عن النصب التذكاري لمايكل براون لا تعكس مشاعر إدارة شرطة فيرجسون».

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