أكبر تجمع إعلامي ينقل مهرجان البن بالداير للعالمية

الداير - عافية الفيفي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بتميز تغطية جريدة الرياض للمناسبات والمهرجانات في المنطقة، خلال جولته التفقدية للمركز الإعلامي لمهرجان البن الثاني الذي رعاه في ساحة القرحان بمحافظة الداير بني مالك يوم الجمعة.

وقد حظي المهرجان بزخم إعلامي كبير، ظهر الصدى الإعلامي جلياً من خلال المواد الإعلامية التي نشرت في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئي، وساهمت في التعريف بالمهرجان والبن الخولاني الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان والذي أكد الخبراء انه من أجود انواع البن على مستوى العالم.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد اولت اهتماما كبيرا بجانب التغطية الإعلامية للتعريف بهذا المنتج من خلال انشاء مركز إعلامي كبير يضم قسمين رجالي ونسائي تم تجهيزه على أرقى المستويات وبكافة الخدمات ووسائل التقنية والاتصال الحديثة، حيث اشتمل على قسم للتحرير والنشر مجهز بحاسبات محمولة وطابعات والراوترات المتاحة للاستخدام والتعاون مع شركات الاتصالات لتأمين أبراج اتصالات لدعم قوة شبكات الاتصال في مقر المهرجان.

كما يشتمل المركز الإعلامي على ركن لالتقاط الصور التذكارية مع شعار المهرجان، وركن آخر مجهز لاستقبال الإعلاميين والضيوف يقدم لهم مع الضيافة قهوة البن الخولاني، كذلك ملف متكامل عن المهرجان يشمل الكتيب الخاص بالمهرجان ومطبوعات متنوعة تحكي قصة زراعة البن وأصالة المنتج، بالإضافة الى عدد من الهدايا التذكارية بشعار المهرجان من الأقلام والدعوات وبطاقات العضوية والحقائب والفلاشات.

ويضم المركز الإعلامي ايضاً مقراً للدعم الفني بكادر فني متخصص لمساعدة الإعلاميين والإعلاميات وتزويدهم بكل ما يطلبون ويحتاجون من أجهزة مختلفة، إلى جانب طاقم اعلامي متخصص يعمل على مدار الساعة لخدمة الإعلاميين ونقل كل ما يدور في معرض البن وخيمة الجهات الحكومية المشاركة والفعاليات والعروض التي تقام خلال أيام وليالي المهرجان واعداد المواد الإعلامية والتقارير والاخبار وارسالها مع الصور للإعلاميين.

كما خصص المركز الإعلامي مكانا مميزا لإجراء اللقاءات والمقابلات التلفزيونية والاذاعية يطل على محافظة الداير.

أما القسم الآخر من المركز الإعلامي والخاص بالإعلاميات فقد تم تأثيثه وتجهيزه بشكل يساعد الإعلاميات في تأدية رسالتهن بكل يسر وسهولة، حيث زود بشاشات تبث كافة فعاليات المهرجان مع توفير كل التجهيزات والنشرات والمطويات والكتيبات ووسائل التنقية وأجهزة الحاسب وشبكات الاتصال اسوة بالقسم الرجالي.

كل هذا الاهتمام والتسهيلات مع الدعوات التي وجهت من قبل اللجنة الإعلامية للمهرجان لجميع الإعلاميين والإعلاميات ووسائل الإعلام المختلفة حققت للمهرجان أكبر تجمع اعلامي مما عكس التغطية الإعلامية الكبيرة التي حظي بها المهرجان.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان البن الثاني في محافظة الداير حسين سلمان المالكي أن المركز ينتج كل المواد الإعلامية التي يطلبها الإعلاميون، بالإضافة إلى تقرير يومي مصور يرسل لكل الإعلاميين عن الفعاليات التي يشهدها المهرجان لمساعدتهم في تقديم ونقل صورة واضحة عن المهرجان وفعالياته المتنوعة.

ووصف المالكي التغطية الإعلامية للمهرجان بالمميزة، وقال: إن هدف المهرجان قد تحقق من خلال التعريف بمنتج البن الخولاني والمساهمة في تسويقه مما شحذ همم المزارعين للعودة لزراعة البن والتوسع في استصلاح الاراضي والعناية بأشجار البن.

وشكر كل الإعلاميين على التغطية الإعلامية المميزة التي نقلت مهرجان البن للعالمية. وأضاف المالكي أن ذلك نتيجة طبيعية للاهتمام والمكانة التي تحتلها سلعة البن كمنتج عالمي ومحصول تجاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط كأكثر سلعة استهلاكية على مستوى العالم.