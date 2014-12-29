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فرنسا تؤكد متابعتها عن كثب لتطورات حادث غرق العبارة “نورمان أتلانتيك”

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فرنسا تؤكد متابعتها عن كثب لتطورات حادث غرق العبارة “نورمان أتلانتيك” فرنسا تؤكد متابعتها عن كثب لتطورات حادث غرق العبارة “نورمان أتلانتيك”

أرشيفية

أكدت فرنسا على متابعتها عن كثب لتطورات حادث غرق سفينة “نورمان أتلانتيك ” قبالة سواحل إيطاليا.

و أكدت الخارجية الفرنسية- في بيان لها مساء أمس الأحد بقاءها على اتصال دائم بمركز الإغاثة البحري لروما، مضيفة انه لا يوجد ضحايا حتى الوقت الراهن بين الرعايا العشر الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة و ان عمليات الأجلاء مستمرة.

كما أوضحت ان مركز الأزمات التابع لوزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية يجند كل طاقته لتوفير المساعدة للمواطنين الفرنسيين (العالقين على السفينة).

و جدير بالذكر ان العبارة “نورمان اتلانتيك” كانت متجهة من باتراس في اليونان الى انكوني في ايطاليا وعلى متنها 478 راكبا بحسب السلطات الايطالية واليونانية، و قد اندلع حريق على سطحها ما أدى الى حدوث تصادم مع سفينة أخرى في ظل أحوال جوية سيئة.
> رأش
> أ ش أ

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