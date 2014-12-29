فرنسا تؤكد متابعتها عن كثب لتطورات حادث غرق العبارة “نورمان أتلانتيك”

أكدت فرنسا على متابعتها عن كثب لتطورات حادث غرق سفينة “نورمان أتلانتيك ” قبالة سواحل إيطاليا.

و أكدت الخارجية الفرنسية- في بيان لها مساء أمس الأحد بقاءها على اتصال دائم بمركز الإغاثة البحري لروما، مضيفة انه لا يوجد ضحايا حتى الوقت الراهن بين الرعايا العشر الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة و ان عمليات الأجلاء مستمرة.

كما أوضحت ان مركز الأزمات التابع لوزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية يجند كل طاقته لتوفير المساعدة للمواطنين الفرنسيين (العالقين على السفينة).

و جدير بالذكر ان العبارة “نورمان اتلانتيك” كانت متجهة من باتراس في اليونان الى انكوني في ايطاليا وعلى متنها 478 راكبا بحسب السلطات الايطالية واليونانية، و قد اندلع حريق على سطحها ما أدى الى حدوث تصادم مع سفينة أخرى في ظل أحوال جوية سيئة.

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