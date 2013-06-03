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بالفيديو .. في الحوار الوطني ' يجب أن نستغل شعبية منتخب مصر لحل أزمة سد النهضة '

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بالفيديو .. في الحوار الوطني ' يجب أن نستغل شعبية منتخب مصر لحل أزمة سد النهضة ' بالفيديو .. في الحوار الوطني ' يجب أن نستغل شعبية منتخب مصر لحل أزمة سد النهضة '

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال الاجتماع الوطني لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي إنه يجب الاعتماد على شعبية لاعبي منتخب في إفريقيا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الوطني الذي عقد في وقت سابق من يوم الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسي لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف السادات في حديثه خلال الحوار الوطني "يمكننا الاعتماد على لاعبي منتخب مصر إلى جانب علماء الأزهر والكنيسة لإيجاد حلولا لأزمة سد النهضة".

وأوضح السادات "أبطال كرة القدم المصرية لهم تأثير كبير بسبب شعبيتهم في إفريقيا لا سيما في السودان ودول حوض النيل".

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فيديو اليوم السابع

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